Carter Reum, marido de Paris Hilton, fez uma revelação sobre o anúncio do nascimento do filho de ambos.

Num 'clip' da segunda temporada do reality show da socialite, 'Paris in Love', Reum confessa que queria partilhar a notícia da chegada iminente do bebé, Phoenix Baron, com a família e amigos mais próximos, mas que a mulher não deixou, preferindo mantê-la em segredo.

"Acho que nunca me ocorreu que não íamos contar a ninguém", disse o empresário. "A minha inclinação inicial era contar à minha família e deixá-los felizes, mas a dela era guardar o segredo. [A Paris] teve que passar a vida a ter que se proteger, então eu faria tudo que pudesse para ser um bom companheiro", acrescentou ainda.

