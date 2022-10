Como se as polémicas em que James Corden está envolvido fossem poucas, agora há uma nova. Depois da confusão entre o apresentador e o restaurante Balthazar, que exigiu um pedido de desculpas após alegados comportamentos agressivos, foi divulgado um vídeo que promete voltar a dar que falar.

A situação em causa aconteceu em 2017, altura em que James Corden chamou "mal-educado" a Pierce Brosnan numa das emissões do 'The Late Late Show', programa que conduz ainda hoje.

O segmento, onde também surge Khloé Kardashian, já se encontrava disponível no Youtube mas foi 'trazido à tona' novamente por cibernautas que estão indignados com as recentes atitudes de Corden.

Recorde-se que James Corden foi recentemente acusado de ter tratado de forma agressiva funcionários do Balthazar, um popular restaurante de Nova Iorque.

