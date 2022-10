A polémica que envolve James Corden e o restaurante Balthazar parece longe de terminar. O humorista foi acusado de ter tido comportamentos inapropriados neste popular estabelecimento de Nova Iorque mas na primeira reação ao caso, Corden referiu que não fez "nada de errado".

Keith McNally, o proprietário do restaurante Balthazar, já recorrido às redes sociais para denunciar as situações e, mais tarde para perdoar o humorista, mas agora parece estar de novo indignado após estas recentes declarações da figura pública.

No Instagram, Keith escreveu o seguinte: "Não desejo rebaixar um homem quando ele já está em baixo. Especialmente um que vale 100 milhões de dólares, mas quando James Corden disse ao New York Times que não tinha feito "nada de errado, a qualquer nível", estava a brincar? Ou estaria ele a negar ser abusivo para com os meus funcionários? O que quer que Corden quisesse dizer, a sua implicação era clara: não foi ele que o fez".

McNally foi mais longe e referiu que acredita na palavra das pessoas que com ele trabalham e que denunciaram as atitudes de Corden, isto porque "não tinham nada a ganhar com a mentira".

"Se ele der mais um passo e pedir desculpa aos 2 funcionários que insultou vou deixá-lo comer de graça no Balthazar durante os próximos 10 anos", notou por fim.

Importa recordar que James Corden foi acusado de ter sido agressivo em mais do que uma ocasião com o 'staff' deste restaurante.

