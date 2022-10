James Corden foi banido do Balthazar, um famoso restaurante francês em Nova Iorque. Quem divulgou a informação foi o proprietário, Keith McNally, que nas redes sociais descreveu os comportamentos inapropriados do humorista durante as visitas ao seu estabelecimento.

"James Corden é um comediante muito talentoso, mas um pequeno cretino", começou por dizer. "O cliente mais abusivo de todos os que já vieram ao Balthazar desde que o restaurante abriu há 25 anos", acrescentou, antes mesmo de relatar o que aconteceu.

McNally explicou que as situações infelizes que envolvem Corden se repetiram. Numa das vezes, a figura pública terá mostrado um cabelo a um dos empregados, exigindo uma "rodada de bebidas" sob pena de escrever uma nota negativa acerca do restaurante.

Numa outra ocasião, um dos empregados entregou a James um prato com batatas, no lugar da salada que ele havia pedido. "Não consegue fazer o seu trabalho! Talvez deva ir eu para a cozinha e fazer a minha omelete", atirou, citado por Keith McNally.

Horas mais tarde, também nas redes sociais, o proprietário do restaurante revelou que, depois de fazer esta partilha, recebeu um pedido de desculpas de Corden, que decidiu aceitar. "Está tudo perdoado", notou.