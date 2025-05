A 78ª edição do festival de Cannes trouxe uma novidade que ninguém estava à espera. Surgiu um 'dress code' que obriga os convidados a terem que pensar duas vezes antes de escolherem o melhor modelito para desfilar na passadeira vermelha.

Sem nudez e sem volumes exagerados nos vestidos, que impeçam a circulação, foram os pedidos da organização.

As opiniões divergem. Há quem ache que isto é um retrocesso e que as mulheres e homens deviam poder vestir o que quisessem. Por outro lado, há quem defenda que os visuais mais arrojados tiram o foco do que é realmente importante neste evento: o cinema.

Veja na nossa galeria os vestidos que, em 2025, seriam banidos do Festival de Cinema de Cannes.

