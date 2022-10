James Corden tem sido alvo de muitas críticas depois do proprietário de um famoso restaurante em Nova Iorque ter revelado que decidiu bani-lo por comportamento inapropriado. Corden reagiu, pela primeira vez, à polémica.

"Eu não fiz nada de errado em nenhum aspeto", começou por dizer o apresentador ao The New York Times, acrescentando o seguinte: "Sinto-me muito 'zen' sobre tudo isto. Acho tudo muito disparatado".

Sobre as críticas que tem recebido, Corden revela que essas opiniões não espelham a maioria. "Tenho andado aqui, por Nova Iorque, e ninguém me abordou. Estamos a lidar com dois mundos diferentes", atirou.

James Corden disse ainda que está a planear falar sobre este assunto no episódio da próxima segunda-feira do programa 'Late Late Show', que apresenta.

Recorde-se que o humorista foi acusado de ter tratado de forma agressiva os funcionários do Balthazar. "O cliente mais abusivo de todos os que já vieram aqui desde que o restaurante abriu há 25 anos", referiu Keith McNally, o proprietário, numa denúncia feita nas redes sociais.

