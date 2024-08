Depois das notícias sobre o processo dos Anjos contra Joana Marques, o tema foi comentado no 'Conversas de Café' do 'Dois às 10', da TVI, esta quinta-feira, dia 1 de agosto.

"Queria pedir uma opinião, mesmo sincera. Quando os Anjos fizeram há algum pouco tempo um concerto e foram muito criticados porque tiveram muitas falhas de som - naquele concerto específico onde cantaram o hino nacional -, a Joana Marques, humorista, usou o vídeo deles e misturou com imagens do 'Ídolos' - onde a Joana era jurada na altura. Eles não gostaram e tentaram chegar a um acordo que era: ou um pedido de desculpa ou a retirada do vídeo. Pelos vistos não aconteceu e eles pedem agora um milhão e 100 mil euros de indemnização. O que é que vocês acham disto?", perguntou o apresentador do programa da TVI aos comentadores.

"Acho que pedir é fácil. Na minha opinião, não têm razão nenhuma. É o grande problema do humor. Quais são os limites do humor? Até que ponto podem ir? Mas toda a gente sabe que a Joana é humorista e aquilo que fez foi humor com a situação. Não acho, sinceramente, que haja qualquer razão para eles sentirem que sua qualidade enquanto artistas está posta em causa. Toda a agente sabe que ela é humorista e faz - e acho muito bem - humor com tudo", reagiu Luísa Castel-Branco.

"Ao fim de tantos anos de carreira, sentiram que o trabalho e a carreira estava a ser posta em causa. Não gostaram enquanto bons profissionais que são. A Joana, todos nós já sabemos e conhecemos. Brinca muito, tem brincado com muita gente. É o que é. Ela já brincou comigo e eu não levei a mal, pelo contrário, até lhe mandei uma mensagem também a brincar", comentou Gonçalo Quinaz.

"Os humoristas muitas vezes não têm limites naquilo que brincam. Se não houvesse nada que pudesse criar alguma situação desagradável ou profissional, especialmente, aos Anjos, eu gosto muito deles e tenho a certeza absoluta que eles não iriam agir assim. Ela também é teimosa. Não custava nada pedir desculpa e dizer que foi na brincadeira. É a profissão deles, eles também não tiveram culpa, ela também não tem - porque é humorista - dizer tudo aquilo que lhe apetece", disse Cinha Jardim.

Por sua vez, Cláudio Ramos disse: "Acho que estabelecer limites no humor pode ser muito perigoso numa democracia".

