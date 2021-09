Príncipe Harry e Meghan Markle já chegaram a Nova Iorque e ficaram hospedados naquele que era o hotel preferido da princesa Diana: o hotel Carlyle.

A mãe de Harry, Diana de Gales, costumava ficar hospedada neste local cada vez que visitava a 'Big Apple'.

O lugar custa, aproximadamente, sete mil euros por noite, não estando ao alcance de todas as carteiras, pelo contrário.

Os duques de Sussex, conforme noticia o Page Six, encontram-se em Manhattan a propósito do evento Global Citizen Live no Central Park, que acontecerá sábado, 25 de setembro.

A princesa Diana a sair do hotel Carlyle, em Nova Iorque, no dia 23 de junho de 1997© Getty Images

Esta quinta-feira, 23 de setembro, o casal já fez uma visita ao World Trade Center: Príncipe Harry e Meghan Markle fazem primeira aparição em Nova Iorque