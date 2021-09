Harry e Meghan Markle já começaram a sua ronda de visitas em Nova Iorque, Estados Unidos. A primeira ocorreu ao One World Observatory no World Trade Center na companhia do autarca Bill de Blasio, da sua mulher, Chirlane McCray, do filho, Dante de Blasio e ainda da governadora Kathy Hochel.

Ambos os membros do casal optaram por visuais totalmente negros para a ocasião. Meghan escolheu um conjunto de calças de alfaiate, com uma camisola de gola alta e ainda um casaco comprido. Para terminar, a duquesa regressou ao seu penteado de eleição: um coque.

Não se sabe se os dois filhos do casal - Archie, de dois anos, e Lilibet Diana, que nasceu em junho, acompanharam os pais nesta viagem ou se ficaram na Califórnia.

Veja na galeria as fotografias da visita, que aconteceu esta quinta-feira, 23 de setembro.

Leia Também: Harry e Meghan Markle consideram passar Natal com a realeza britânica