Kathy Bates, atriz conhecida por interpretar papéis em filmes como 'Titanic' e 'Misery - O Capítulo Final', com o qual ganhou um Óscar de Melhor Atriz, deu uma entrevista na qual abriu o coração sobre um assunto muito íntimo.

Em conversa com o podcast 'Messy with Christina Applegate & Jamie-Lynn Sigler', Kathy afirmou não ter feito reconstrução mamária, depois de ter sido submetida a uma dupla mastectomia. "Decidi não fazer a reconstrução porque com a idade que eu tinha, pensei se realmente queria passar por isso... Eu simplesmente não queria passar por isso", referiu.

A atriz falou ainda dos motivos que se prenderam com essa decisão. "Eu não estava num relacionamento, eu sou mais velha e não acho que vá estar num relacionamento. Sei que é estranho, mas eu tinha mamas muito pesadas. Elas pesavam cerca de cinco quilos quando as removeram. Eram mesmo muito grandes e eu até gosto de não ter mamas... é estranho", concluiu a artista.

Kathy fez uma dupla mastectomia em 2012, depois de ter sido diagnosticada com um cancro da mama. Em 2003, a atriz teve passou por um cancro nos ovários.

Leia Também: Cancro colo-retal. O sintoma que alertou o ator James Van Der Beek