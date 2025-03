Christina Applegate revelou que esteve hospitalizada mais de 30 vezes com dores "inimagináveis" devido a problemas gastrointestinais, após diagnóstico de esclerose múltipla.

Durante o episódio do primeiro aniversário do podcast 'MesSy', com Jamie-Lynn Sigler, a atriz falou da doença após uma ouvinte, com o mesmo diagnóstico, ter partilhado que "vomita e tem diarreia todos os dias".

"Isto é muito importante porque, durante os últimos três anos, desde que fui diagnosticada, que fui ao hospital mais de 30 vezes com vómitos, diarreia e dores inimagináveis", disse Applegate.

"Fizeram todos os testes que existem, já levei tanta radiação", referiu, acrescentando que a doença leva ao abrandamento das funções dos órgãos.

