Kathy Griffin surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um vídeo onde mostra o seu closet.

O que acabou por chamar mais a atenção foi o look que escolheu usar para este momento.

A atriz e comediante, de 63 anos, pode ser vista com um vestido de seda em tons de verde, da Dolce & Gabbana, que usou há 16 anos, em 2008.

Veja o vídeo na publicação abaixo.

Veja ainda na galeria algumas imagens de Kathy Griffin com o referido vestido usado no dia 4 de junho de 2008 no 'A-List Awards', em Nova Iorque.

