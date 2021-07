Elma Aveiro divulgou esta sexta-feira uma nova fotografia das férias do clã Aveiro na Madeira.

A imagem mostra Cristianinho, filho mais velho de CR7, junto da tia, Katia Aveiro - que teve alta recentemente depois de ter estado internada com Covid-19 -, e de dois dos seus primos, Dinis e Valentina.

"Como é tão bom ter os meus todos juntos. Amo", declara Elma na legenda da publicação.

Cristianinho passa todos os anos no verão uma temporada com a família do pai, ainda que este ano, tal como no anterior, sem a companhia de CR7 e dos irmãos - que ficaram em Itália com Georgina Rodríguez.

A novo foto das férias de Cristianinho na Madeira© Reprodução Instagram/ Elma Aveiro

