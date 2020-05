Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo voltaram esta quinta-feira a estar em destaque na imprensa internacional. A dar que falar está a imagem que o jogador português partilhou durante a tarde na sua conta oficial de Instagram.

A fotografia em questão retratava um passeio de bicicleta em família, onde CR7 posa ao lado da namorada, Georgina, e dos quatro filhos, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo. Porém, foi a postura de Georgina a prender a atenção dos mais atentos.

De acordo com os fãs e algumas publicações, nomeadamente o jornal The Sun, o facto de a companheira de Ronaldo surgir na imagem com a sua carteira diante da barriga poderá ter sido uma forma de esconder a sua alegada gravidez.

Será verdade?

