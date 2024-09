Cristiano Ronaldo foi apanhado por 'paparazzi' enquanto desfrutava de bons momentos com a companheira, Georgina Rodríguez, no sábado.

O casal foi fotografado no luxuoso iate em Saint-Tropez e houve até momentos atrevidos, onde podemos ver CR7 com a mão no rabo da companheira. As imagens foram parar à imprensa internacional mas também já circulam nas redes sociais.

De recordar que Ronaldo e Georgina mantêm uma relação desde 2016 e têm em comum as filhas Bella e Alana. CR7 é também pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

