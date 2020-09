Como Cristina Ferreira destacou na sua página de Instagram, a emissão especial escolhida para ocupar a tarde de sábado da TVI, com 'Quer o Destino - ao vivo', "foi uma das primeiras ideias para a nova TVI". E será que a apresentadora e nova Diretora de Entretenimento e Ficção do canal conseguiu vencer as audiências com esta nova aposta?

Os resultados do dia de ontem foram tornados públicos pela estação rival, mais precisamente por Daniel Oliveira. O diretor de programas da SIC não resistiu em destacar na sua página de Instagram mais uma vitória.

"Em dia de jogo da nossa seleção - e que bela equipa temos - a SIC foi mais uma vez a televisão preferida em Portugal e foi líder em todos os seus programas de produção nacional: 'Olhó Baião', 'Alta Definição', 'E-especial' e 'Noivo é que sabe - Como Tudo começou' lideraram de manhã e de tarde. 'Terra Nossa', 'Terra Brava' e 'Noivo é que sabe - A semana' foram líderes toda a noite! Obrigado ao público pela preferência! Parabéns às equipas! Continuemos", escreveu, este domingo, na rede social.

