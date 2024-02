"A Liliana de 12 anos está aos berros!": é desta forma que Liliana Filipa começa por descrever a realização de um sonho. A influenciadora digital teve a oportunidade de assistir ao desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, partilhando com os seguidores da sua página de Instagram um vídeo do momento no qual dá um pezinho de dança.

"Eu adiei durante anos viver este sonho de ver o desfile das escolas de Samba do Rio ao vivo e sentir esta energia ÚNICA, estive arrepiada do início ao fim!", nota.

"Este é o maior espetáculo da terra!", acrescenta, visivelmente emocionada.

Ora veja:

