Liliana Filipa e Daniel Gregório ficaram noivos durante uma viagem recente ao Brasil. Foi com o Rio de Janeiro como cenário de fundo, durante um passeio de barco, que o empresário se ajoelhou para pedir a mão da namorada.

Em entrevista a Cristina Ferreira, no 'Dois às 10 ', a influenciadora digital contou esta quinta-feira, 20 de março, detalhes únicos sobre o dia em que ficou noiva.

Daniel estava a transpirar muito porque tinha passado os últimos dois dias com febre, devido a uma insolação, e Liliana estava enjoada com o barco, mas foi um outro pormenor que a deixou irritada antes de se focar no 'sim'.

"Primeiro fiquei irritada porque ele estava de óculos de sol", contou. "Foi um pormenor", reagiu Daniel.

"As primeiras sensações foram: está de óculos de sol a pedir-me em casamento? Mas não disse nada", confessou.

"Depois fiquei sem palavras, fiquei emocionada", completou, mostrando-se radiante com a fase feliz que está a viver.

Liliana e Daniel conheceram-se há 10 anos aquando da participação de ambos no 'Secret Story' e são pais de duas crianças, Ariel e Santi.

