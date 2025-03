Depois de ter ficado noiva no Brasil, Liliana Filipa passou um fim de semana especial, e em família, no Alentejo. A empresária esteve no Convento Do Espinheiro, em Évora, com o noivo e os filhos.

"Coladinhos, coladinhos. Tem sido muito isto nos últimos dias", escreveu numa publicação partilhada na sua conta de Instagram neste domingo, dia 23 de março.

Nas fotografias, é possível ver Liliana Filipa, Daniel Gregório e os filhos, Ariel e Santiago, aconchegados na cama, numa piscina interior, a fazer uma atividade de pintura e no restaurante.

De relembrar que o casal conheceu-se no 'Secret Story 5', em 2014, e estão juntos desde então, e ficaram noivos no início deste mês, durante uma viagem ao Brasil.

