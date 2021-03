Como é habitual, Manuel Luís Goucha aproveitou o fim de semana para rumar até Monforte, onde tem o seu monte alentejano. Na sua conta de Instagram, o apresentador da TVI gosta de partilhar com os seguidores momentos divertidos do dias de folga e aquele de que lhe falamos aqui foi um deles.

Goucha publicou um vídeo no qual o marido, Rui Oliveira, aparece a cantar 'Gaivota', na adaptação feita pelos The Gift no âmbito do projeto 'Amália Hoje'.

"Ninguém o pára!...", escreveu o anfitrião na legenda da publicação.

Ora veja.

Leia Também: Manuel Luís Goucha surpreendido por 'visita' inesperada na sua varanda