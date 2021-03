Manuel Luís Goucha iniciou esta sexta-feira, dia 12, na companhia de uma visita no mínimo inesperada que lhe surgiu na varanda. O apresentador da TVI fez questão de registar o momento e de o partilhar com os seus seguidores do Instagram.

"Acordei com um pavão na varanda!!!", afirmou na legenda da publicação mostrando o animal.

"A nobreza é assim...", afirmou uma admiradora em tom de brincadeira. "Espetáculo", disse ainda mais outra.

Ora veja.

Leia Também: Quintino Aires emociona-se ao lembrar despedida do pai antes de morrer