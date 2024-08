Um dos convidados de Manuel Luís Goucha no seu programa desta quarta-feira, dia 21, foi um médium de nome Bruno Monteiro. O mesmo contou a sua história ao apresentador revelando que seguiu este caminho há quatro anos, após a irmã morrer com cancro.

Visivelmente incrédulo com o que o convidado dizia ouvir do mundo dos espíritos, tendo dado como exemplo uma mulher, já morta, que notava que "do outro lado" existia uma biblioteca e mesmo um refeitório, Goucha refletiu:

"A minha mãe morreu há uma semana. Aquilo que eu tenho em casa é um pote com as suas cinzas, as cinzas são os ossos que são triturados numa máquina, porque o resto desintegra-se com a temperatura elevadíssima da cremação". "O que é que vai lá para cima para outra dimensão? É outro corpo? A alma tem boca?", questiona.

"Confio plenamente neles. Já me tinha sido dito há algumas semanas que isto [a entrevista] ia acontecer", respondeu o médium.

"Sou muito cético em relação a isto porque não acredito em nada após a morte, acho que somos um produto genético que tem um fim. O que me irrita. Para que é que viemos cá? Eu invejo as pessoas terem fé, por exemplo", completou Manuel.

