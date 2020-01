Personalidades como a tenista Ashleigh Barty, a atriz Nicole Kidman e a cantora Pink estão a mobilizar-se na angariação de fundos ou donativos para bombeiros e vítimas dos incêndios que assolam a Austrália.

No final de um dia de incêndios particularmente violento, as temperaturas mais baixas e chuvas em algumas partes dos estados de Vitória e Nova Gales do Sul (sudeste) deram tréguas no combate aos fogos.

Mas as cidades litorais da costa leste ficaram mergulhadas na escuridão e choveram cinzas sobre as aldeias, enquanto as grandes cidades sufocaram num fumo denso.

A capital, Camberra, foi hoje colocada à frente das cidades mais poluídas do mundo, ultrapassando Deli e Cabul, devido aos fumos emanados pelos incêndios mais próximos, segundo o Air Visual, uma empresa independente que mede a qualidade do ar.

As personalidades estão a envolver-se e já recolheram milhões de dólares para apoiar os bombeiros e as comunidades afetadas pelos incêndios.

Uma coleta lançada pela atriz Celeste Barber no Facebook para ajudar os bombeiros arrecadou em 48 horas 25 milhões de dólares australianos (15,5 milhões de euros) de doações de todo o mundo.

A número um mundial do ténis, a australiana Ashleigh Barty, detentora do título de Roland Garros, anunciou que doará os seus ganhos no torneio de Brisbane à Cruz Vermelha, para ajudar as vítimas dos incêndios. Esse valor poderá chegar aos 250.000 dólares (cerca de 225.000 euros).

Já a cantora norte-americana Pink prometeu, no sábado, doar 500 mil dólares, um valor equivalente ao prometido pela atriz australiana Nicole Kidman.

Centenas de propriedades foram destruídas no sábado e um homem morreu quando tentava salvar a casa de um amigo, naquele que foi um dos piores dias desde que os incêndios começaram, em setembro.

Quase 200 fogos continuam hoje ativos, muitas vezes fora de controlo.

Leia Também: Austrália. Filho de bombeiro que morreu recebe medalha no funeral