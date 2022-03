Nicolas Cage está numa nova fase da sua vida. Numa entrevista que deu recentemente à revista GQ, o ator, de 58 anos, falou sobre a gestação do seu terceiro filho - fruto do atual casamento com Riko Shibata.

A estrela de Hollywood revelou inclusive que já escolheu os nomes do bebé, os quais são inspirados no seu pai, August Coppola e no seu tio, Francis Ford Coppola.

Assim, se for uma menina chamar-se-á Lennon Augie e se for um menino Akira Francesco.

"Augie era a alcunha do meu pai", explicou Nicolas. "O meu tio decidiu mudar o seu nome para Francesco", completa.

Recorde-se que Cage já é pai de Weston, de 31 anos, e de Kal-El Cage, de 16, frutos de anteriores relacionamentos.

