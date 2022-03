Parece que à quinta foi de vez para Nicolas Cage. O ator, de 58 anos, não podia estar mais feliz no seu casamento com Riko Shibata, com quem deu o nó em fevereiro de 2021. O casalinho, inclusive, aguarda a chegada do seu primeiro filho em comum, o terceiro de Cage.

"Sou um romântico e quando estou apaixonado quero dar à pessoa tudo o que conseguir. É a minha forma de dizer 'eu amo-te e quero passar o resto da minha vida contigo'", sublinhou numa entrevista à GQ na edição de abril.

"Quero dizer, não vai voltar a acontecer. É agora ou nunca", acrescenta, dando assim conta que esta foi a última vez que casou.

Recorde-se que Nicolas foi casado com Patricia Arquette (1995-2001), com Lisa Marie Presley (união que durou apenas três meses depois de subirem ao altar em agosto de 2002), Alice Kim (2004-2016) e Erika Koike (com quem ficou de março a junho de 2019).

Leia Também: Após 4 casamentos terminados, Nicolas Cage acha que desta vez "acertou"