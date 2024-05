A cantora Nicki Minaj já foi libertada depois de passar algumas horas detida, este sábado, no Aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, nos Países Baixos.

De acordo com o que as autoridades neerlandesas explicaram à Sky News, a artista foi libertada pouco antes das 22 horas locais, 21 horas em Portugal continental.

Segundo a mesma fonte referiu à imprensa, a cantora norte-americana vai ter de pagar uma multa por "transportar drogas leves de forma ilegal dos Países Baixos para um outro país".

Recorde-se que a cantora ia apanhar um voo para Manchester, no Reino Unido, onde milhares de fãs a esperavam para um concerto.

Devido à impossibilidade de esta ter seguido no voo, o concerto foi cancelado para uma data a anunciar em breve e os bilhetes vão ser válidos para esse novo concerto.

A situação da detenção foi denunciada pela própria nas redes sociais, nas quais escreveu o que se estava "a passar", e partilhou, inclusive, um vídeo.

Já nas publicações na rede social X (antigo Twitter), a artista contava que as autoridades diziam que tinham encontrado droga e que viram a sua bagagem sem autorização. "Estão a ser pagos para sabotar a minha tour porque as pessoas estão loucas com tanto sucesso", escreveu ainda.

Após ser libertada, Minaj não recorreu ainda à rede social X para dar qualquer atualização.

Leia Também: Nicki Minaj detida em Amesterdão. "Dizem que encontraram droga"