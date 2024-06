O banquete de Estado que aconteceu esta terça-feira, 25 de junho, no Palácio de Buckingham contou com um convidado inesperado e raro nestas ocasiões: Samuel Chatto, neto da princesa Margarida, irmã da rainha Isabel II.

"O Samuel Chatto foi um convidado inesperado do banquete de Estado, mas foi convidado porque, recentemente, exibiu algum do seu trabalho no Japão" informou Emily Nash, editora real da revista Hello!.

"Outros membros da realeza já foram convidados [para outros banquetes de Estado] quando tinham alguma relação com o país a ser recebido, tal como a Lady Grabriella Windsor, que foi convidada para o banquete do rei e da rainha de Espanha, porque trabalhava em Espanha", completa.

Sam, de 28 anos, formou-se em História da Arte na Universidade de Edimburgo. Depois da graduação aprendeu a arte da olaria na Escócia, apresentando atualmente diversos trabalhos.

Leia Também: Rei Carlos III faz mudança em 'tradição' após anos de controvérsia