As famílias reais inglesa e japonesa reuniram-se esta terça-feira, dia 25 de junho, no Palácio de Buckingham a propósito de um banquete de Estado.

A nível protocolar, a ocasião exigia que os membros femininos da família real do Reino Unido usassem uma pregadeira com o rosto do rei Carlos III.

Ora, dadas as preocupações ecológicas, do soberano, o retrato deixou de ser exibido numa moldura de marfim, como acontecia até então. Conforme destaca a revista Hello!, o material foi substituído por plástico sintético.

O retrato, ainda assim, continua rodeado por diamantes que fazem parte da Coleção Real.

Neste banquete, apenas Isabel II usou a pregadeira indicativa da ordem real, mas espera-se que os outros membros femininos o venham a fazer em ocasiões futuras.

A tradição, vale a pena sublinhar, remonta a 1820, ao tempo do rei George IV.

