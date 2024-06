O rei Carlos III e a rainha Camilla receberam esta terça-feira, 25 de junho, os imperadores do Japão no âmbito de uma visita oficial ao Reino Unido.

Foi realizado no Palácio de Buckingham um banquete em honra de Naruhito e Masako do Japão, no qual a monarca inglesa deu nas vistas com as joias que escolheu para a ocasião.

Segundo a revista Hola!, Camilla brilhou com uma tiara de rubi originária do Myanmar que foi usada pela rainha Isabel II em diversas ocasiões.

A tiara, a título de curiosidade, é da Cartier e foi oferecida à mãe de Carlos III por um antigo soberano da região de Hyderabad a propósito do seu casamento com o príncipe Filipe, duque de Edimburgo.

Camilla conjugou a tiara com um colar de diamantes encomendado pelo rei George VI para a rainha Isabel em 1950 (ainda princesa à época).

