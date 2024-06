É seguro dizer que o príncipe William aproveitou o seu aniversário da melhor maneira. Esta sexta-feira, dia 21, o marido de Kate Middleton completou 42 anos e, como tal, aproveitou a data para levar os filhos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, a um concerto de Taylor Swift.

O espetáculo aconteceu no Estádio de Wembley, ocasião em que William mostrou ser um verdadeiro 'Swiftie' ao dançar efusivamente ao som de 'Shake it Off'.

Um vídeo do momento tornou-se viral no TikTok (poderá vê-lo na galeria).

Foram ainda reveladas fotografias que William e os filhos tiraram com a artista.

Leia Também: Taylor Swift posa com o príncipe William e os filhos George e Charlotte