A Netflix está prestes a lançar uma série/documentário que foi gravada com o príncipe Harry e Meghan Markle, adianta o Page Six.

Fontes revelaram à publicação que a plataforma de streaming pretende estrear a produção já no final deste ano, de maneira a coincidir com o lançamento do livro de memórias de Harry, contudo, o casal, prefere que apenas fique disponível em 2023.

“A data ainda está a ser discutida, as coisas não estão decididas”, revelou um dos produtores.

Note-se que os duques de Sussex, que assinaram um contrato milionário com a Netflix em 2020, foram acompanhados durante a sua viagem à Holanda no mês passado, a propósito da realização dos Invictus Games.

As câmaras terão sido também permitidas dentro da casa da família em Montecito, Califórnia.

Leia Também: O primeiro aniversário de Lilibet Diana será muito diferente do de Archie