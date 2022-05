Faltam poucas semanas para o primeiro aniversário de Lilibet Diana e este será muito diferente do do irmão, Archie.

Meghan Markle e o príncipe Harry preparam-se para viajar para o Reino Unido para as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II e prevê-se que seja por lá que vá ser celebrado o aniversário da filha do casal.

Lilibet Diana completa o primeiro aniversário a 4 de junho e as festividades acontecerão entre os dias 2 e 5 desse mês. Os duques de Sussex, note-se, já confirmaram presença.

Esta viagem vai ser particularmente especial por que será a primeira vez que a rainha Isabel II vai estar pessoalmente com a bisneta e contrasta totalmente com a forma como foi celebrado o 1.º ano de Archie.

O filho mais velho de Meghan e Harry celebrou um ano a 6 de maio de 2020, pouco tempo depois do casal se ter mudado para os Estados Unidos. Em plena pandemia, a família festejou a data em isolamento e fez algumas videochamadas para 'quebrar' a distância.

Leia Também: Harry e Meghan reagem minutos após serem banidos da varanda do palácio