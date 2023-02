"Neste momento acredito que é impossível voltar a trabalhar em televisão": foi desta forma que Judite Sousa respondeu quando questionada por Daniel Oliveira, na entrevista que deu ao 'Alta Definição', se havia a possibilidade de regressar ao pequeno ecrã.

"E também não sei se queria. Só uma pessoa que estivesse fora da sua plenitude de funções é que quereria trabalhar com uma pessoa de quem se disse que tinha enlouquecido, que tinha dito que foi para a guerra sem um seguro de saúde, sem ver uma moeda do território da guerra. Acho que nenhum empresário dá trabalho a uma pessoa que diz estas coisas, sendo que estas coisas foram todas... verdade", reflete.

Vale notar que no ano passado, Judite deixou de colaborar com a CNN Portugal depois de ter tido uma série de desentendimentos com a direção do canal, precisamente após ter trabalhado enquanto correspondente na guerra da Ucrânia.

"Tive necessidade de as dizer porque o perdi o controlo dos acontecimentos, em circunstâncias normais não teria dito. Na nossa profissão, o ritmo de circulação de informação é tão veloz e tão rápido que muitas vezes as coisas fogem-nos das mãos e naquele caso os acontecimentos fugiram-me das mãos", explica.

"Houve um post no Facebook e uma senhora que me perguntou se eu estava a trabalhar na CNN Portugal. E eu, acho que eram 23h30, eu na minha solidão respondi que não. O telefone começou a tocar, a perguntarem se era verdade e o que é que queria dizer com aquilo", recorda.

"Eu perdi o controlo da minha comunicação verbal, fiz afirmações que obviamente não devia ter feito. Dito isto tudo aquilo que eu disse foi verdade", completa.

