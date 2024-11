Laura Dutra terá uma personagem de destaque na série da TVI, 'Ninguém Como Tu', um remake da novela que marcou a televisão nacional em 2005 e que vai estrear em breve.

Ao Fama ao Minuto, a atriz, que dá vida a Teresinha, filha da vilã da trama, contou como estão a decorrer as gravações.

"É muito giro, é uma personagem diferente, é uma personagem mais nova que eu, portanto, também foi um desafio tentar equilibrar a minha racionalidade enquanto atriz e tentar brincar um bocadinho mais com a idade da Teresinha."

Laura Dutra revela também que o ambiente nas gravações não poderia ter sido melhor. "Estou-me a dar muito bem com o meu núcleo, já tinha trabalhado com o Fernando Luís, ele é maravilhoso. A Patrícia Tavares foi uma enorme boa surpresa, demo-nos mesmo muito bem."

Sobre se tem algum papel de sonho, Laura Dutra confessou: "Adorava fazer uma vilã daquelas horrorosas, assim uma maléfica, vestir-me com uns casacos de pelo."

A atriz garante que está a levar a carreira "degrau por degrau", e acredita que já "conquistou muita coisa." Confessa também ser muito decidida no que diz respeito à profissão: "Sempre quis trabalhar no Brasil e pus na cabeça que ia trabalhar, e no ano a seguir estava a trabalhar [lá], portanto, acho que nada é impossível."

Para 2025, a atriz falou ainda dos desejos. "Estabilidade, paz mundial e, para mim, peço sempre equilíbrio mental. E deixar-me sempre levar pela minha intuição e não deixar que nada me leve ou que eu fique estranha com alguma coisa."

