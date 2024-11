Carla Andrino esteve no Teatro Maria Matos, em Lisboa, para ver a peça 'À Primeira Vista', protagonizada por Margarida Vila-Nova.

A atriz esteve na companhia do marido, Mário Rui, e ambos fizeram questão de, no fim, tirar uma fotografia com Margarida Vila-Nova.

Ao destacar a imagem na sua página de Instagram, Carla Andrino elogiou a colega. "Parabéns pela excelente interpretação", escreveu.

