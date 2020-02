Não faltaram pontos de destaque no grande regresso do programa 'Dança Com as Estrelas', que este domingo estreou na TVI. Entre as críticas à jurada Jessica Athayde e a brilhante prestação dos oito famoso a concurso, também o look escolhido pela apresentadora Rita Pereira acabou a dar muito que falar.

A atriz, que apresenta o formato ao lado de Pedro Teixeira, elegeu para a ocasião um mini vestido, combinado com um super decote e uma enorme cauda. Look que realçou a sua excelente forma física e ao qual ninguém ficou indiferente.

Aliás, até Eduardo Madeira usou as suas redes sociais para comentar o 'modelito'. "O vestido da Rita Pereira é coisa para dar muito share à TVI esta noite", brincou.

