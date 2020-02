O regresso de 'Dança Com as Estrelas' à antena da TVI ficou marcado não só pela estreia dos oito participantes na pista de dança como também pela inovação no painel de jurados do formato.

Um clássico, um regresso e uma estreia. Esta é provavelmente a melhor forma de definir as personalidades escolhidas para avaliar os concorrentes de 'Dança Com as Estrelas'. Cifrão, Vítor Fonseca, é o "clássico" que volta a fazer parte do programa, o senhor Alberto - professor de dança - regressa depois de ter estado desaparecido na última edição, e Jessica Athayde é a grande estreante.

A atriz aceitou o desafio de substituir Alexandra Lencastre, que recentemente se mudou para a SIC, mas parece que a sua estreia não correu da melhor forma.

Os fãs não gostaram da sua prestação, nem tão pouco do facto de ter já atribuído pontuações máximas, e as críticas não se fizeram tardar.

"Não tendo nada contra a Jessica, mas acho que não faz muito sentido. A votação dela acaba por não ser coerente", defende uma internauta nos comentários de uma publicação, feita no Instagram da TVI, onde a estação pede a opinião dos fãs sobre os jurados.

"A Jessica foi uma péssima escolha", escreve um seguidor. "Por favor, tirem a Jessica do programa", pede outro.

"A Jessica não se enquadra em nada neste programa", "a Jessica Athayde anda perdida e não diz coisa com coisa", ou "péssima escolha, a Jessica não tem graça nenhuma", são outros dos comentários que mais se repetem.

Entre as críticas, há ainda quem diga que "preferia a Alexandra Lencastre".

Importa lembrar que existiram, ainda que em menor escala na publicação que nos serviu de referência, comentários de apoio e agrado para com a prestação de Jessica Athayde.

