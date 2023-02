Ne-Yo e Crystal Renay conseguiram concluir o seu processo de divórcio em apenas cinco meses, avança a imprensa internacional, depois de ter tido acesso aos documentos judiciais.

O artista terá de pagar à ex-companheira cerca de 1,4 milhões de euros de maneira a equilibrar os valores referentes à divisão do património, mais 182 mil euros para pagar as despesas com as mudanças.

Renay terá igualmente direito a 136 mil euros para comprar um novo carro, uma vez que o músico ficou com um Bentley Bentayga.

O artista, de 43 anos, pagará ainda 10 mil euros por mês de pensão de alimentos para os filhos.

Note-se que Crystal pediu o divórcio em agosto do ano passado depois de ter acusado o músico de traição.

Em comum têm dois filhos: Shaffer Jr., de seis anos, e Roman, de quatro. Ne-Yo é também pai de Madilyn, de 12 anos, e Mason, de 11.

