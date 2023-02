É oficial. Tom Brady terminou "de vez" a sua carreira enquanto jogador de futebol americano, conforme anunciou na sua página de Instagram.

O atleta, de 45 anos, partilhou um breve vídeo no qual afirma: "Estou a retirar-me dez vez. Eu sei que o processo deu bastante que falar a última vez, por isso quando acordei esta manhã percebi que vos tinha de dar a notícia primeiro".

Vale notar que em 2022, Brady fez o mesmo anúncio, contudo, desistiu da 'reforma' dois meses mais tarde. Esta decisão teve um impacto profundamente negativo na sua vida pessoal levando, segundo a imprensa internacional, ao divórcio com Gisele Bündchen, após 13 anos de casamento.

Ao anúncio no Instagram, Gisele deixou o seguinte comentário: "Só te posso desejar coisas maravilhosas nesta nova fase da tua vida".

Segundo uma fonte revelou à revista People, embora a modelo brasileira tenha ficado feliz com esta decisão do ex-marido, tal não muda nada. "A Gisele já seguiu em frente há algum tempo e está feliz com as decisões que o Tom tome, independentemente de quais sejam", referiu a fonte.

"Manter uma atitude positiva relativamente ao Tom e à carreira faz parte do que ela tem feito enquanto mãe. Eles partilham a educação dos filhos e amam-nos de maneira a que cresçam como crianças normais, sem carregar com o peso dos problemas dos pais", sublinha.

A mesma fonte garante ainda que apesar de se "sentir bem com as decisões" do ex-companheiro, Gisele não está relacionada com elas".

