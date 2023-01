Gisele Bündchen 'arrasou' com um look transparente que usou num trabalho que fez na praia, em Miami, na passada quarta-feira.

De acordo com o Page Six, a modelo exibiu as curvas num vestido midi transparente, com um cinto largo na cintura, deixando a parte de baixo da lingerie em evidência e sem sutiã.

Gisele Bündchen estava descontraída enquanto posava para o fotógrafo, deixando em destaque a sua postura mais sensual.

As imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional, mas também começaram rapidamente a circular nas redes sociais.

