Naya Rivera e Jessica Walter ficaram de fora do segmento 'In Memoriam' dos Óscares de 2021, que decorreu este domingo. Um tradicional momento que serviu para homenagear as estrelas que partiram no último ano.

Vários internautas foram rápidos a notar que Naya (que morreu em julho do ano passado) e Jessica (que partiu em março de 2021) não estiveram entre os artistas homenageados.

Mas não foram as únicas. Como cita o Page Six, Adam Schlesinger - que esteve nomeado para um prémio dos Óscares em 1997 e que morreu em abril do ano passado - também não foi incluído no 'In Memoriam'.

