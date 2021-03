Jessica Walter morreu aos 80 anos de idade. A atriz ficou conhecida pelo seu papel como Lucille Bluth na sitcom 'Arrested Development'.

Segundo a imprensa internacional, Jessica morreu na sua casa em Nova Iorque, esta quarta-feira, dia 24 de março, enquanto dormia.

A notícia foi confirmada pela família: "É com o coração pesado que eu confirmo a morte da minha amada Jessica. Uma atriz trabalhadora por mais de seis décadas, o seu maior prazer era trazer alegria aos outros através das suas histórias, dentro e fora do ecrã. Enquanto o seu legado irá viver através do seu corpo de trabalho, ela também será lembrada pela sua classe e alegria de viver".

A causa concreta da morte ainda não foi revelada.

