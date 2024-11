Morreu a lendária atriz mexicana Silvia Pinal, aos 93 anos. Segundo a imprensa internacional, a artista tinha sido hospitalizada no início do mês por causa de uma infeção urinária.

A morte da lenda do cinema e televisão mexicana, que também esteve ligada à política, tendo sido senadora da República do México, foi confirmada pelo secretário da cultura do México, na quinta-feira, no X (antigo Twitter).

"O Ministério da Cultura do Governo do México lamenta a morte da atriz Silvia Pinal", pode ler-se na publicação.

"Com uma carreira de mais de seis décadas, participou em mais de 60 filmes e peças. O seu legado vive como um pilar fundamental do cinema, teatro e televisão no México. Que descanse em paz", acrescentaram.

Após a morte da atriz, a filha, Sylvia Pasquel, também se manifestou na mesma rede social: "A tua ausência vai magoar-me para sempre, mas cada lembrança tua irá dar-me forças para seguir em frente, e enquanto viveres no meu coração, serei sempre capaz de sentir que estás comigo. Vou amar-te para sempre, mãe. Descansa em paz, Silvia Pinal".

Sylvia Pasquel é fruto do primeiro de quatro casamentos da atriz, com Rafael Banquells. O ex-casal esteve junto entre 1947 e 1952.

Entre os muitos projetos em que esteve envolvida, Silvia Pinal alcançou o reconhecimento internacional pelos papéis em três filmes icónicos dos anos 90, 'Viridiana' (1961), 'The Exterminating Angel' (1962), e 'Simon of the Desert' (1965), do cineasta espanhol e mexicano Luis Buñuel, destaca ainda o Daily Mail.

