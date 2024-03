Depois de a imprensa internacional ter avançado com a informação de que Natalie Portman tinha pedido o divórcio a Benjamin Millepied, no verão do ano passado, agora relatam que o processo terminou e estão oficialmente solteiros.

A People recorda que a atriz, de 42 anos, entrou com o pedido para oficializar a separação em julho de 2023. O divórcio foi finalizado no mês passado em França, onde o agora ex-casal morou com os filhos Aleph, de 12 anos, e Amalia, de 7.

Um representante de Natalie Portman confirmou a notícia a People.

