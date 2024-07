Natalie Portman será para sempre fã de Rihanna.

À conversa com Jimmy Fallon no programa do apresentador, Portman lembrou as palavras que ouviu da cantora num momento delicado da sua vida - após divorciar-se de Benjamin Millepied - durante a Semana da Moda de Paris.

Natalie revela que num momento em que se encontraram as duas, Rihanna referiu que esta era uma "das gajas mais sensuais de Hollywood".

"Acho que toda a gente que está a passar por um divórcio deveria ouvir a Rihanna dizer que 'és do caraças'", recorda. "Era exatamente o que eu precisava. Foi um momento marcante na minha vida", completa.

Recorde-se que Natalie Portman e Benjamin Millepied finalizaram o divórcio em fevereiro deste ano.

