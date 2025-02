Depois de A$AP Rocky ter sido absolvido em julgamento de ex-colaborador baleado em Hollywood, a companheira, Rihanna, reagiu nas redes sociais.

"A glória pertence a Deus e apenas a Deus! Agradecida, humilde pela sua graça", escreveu a cantora numa story publicada na sua conta de Instagram nesta quarta-feira.

O júri chegou a um veredicto na terça-feira, 18 de fevereiro, após três horas de deliberação, num julgamento que durou cerca de três semanas.

"Obrigado por me terem salvado a vida. Tomaram a decisão certa", disse o rapper depois de ouvir o veredicto no tribunal.

A$AP Rocky abraçou depois a companheira, a cantora Rihanna, que o tem apoiado no tribunal com os dois filhos pequenos, de acordo com a emissora ABC News.

© Instagram/Rihanna

