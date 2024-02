Natalie Portman deu uma nova entrevista à Vanity Fair a acabou confrontada com os rumores relacionados com a alegada infidelidade do marido, Benjamin Millepied, de 46 anos.

A atriz, de 42 anos, explicou apenas que tem evitado comentar o tema para impedir a propagação do rumor.

"É terrível e não tenho vontade de contribuir para isso", explicou Portman, sem adiantar mais detalhes.

Vale lembrar que as notícias em causa surgiram pela primeira vez em junho do ano passado, quando uma fonte revelou ao canal francês Voici que Natalie Portman havia apanhado o marido com a ativista climática Camille Étienne, de 25 anos.

Natalie e Benjamin estão casados desde 2012 e têm dois filhos: Aleph, de 12 anos, e de Amalia, de 6 anos.

