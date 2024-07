Natalie Portman não conseguiu escapar às lentes dos paparazzi quando saiu com a filha Amalia, de sete anos, na quarta-feira, dia 24 de julho, em Los Angeles.

A atriz, de 43 anos, foi fotografada durante uma ida às compras com a menina e as imagens não tardaram a ser destacadas por alguns meios da imprensa internacional, e nas redes sociais.

Com um look casual, a artista é vista a carregar as compras enquanto caminhava com a filha.

De recordar que Natalie Portman - que se divorciou em março de Benjamin Millepied - é também mãe de Aleph, de 13 anos.

Natalie e Benjamin estiveram casados durante 11 anos e separaram-se em julho do ano passado. O divórcio só ficou finalizado oito meses depois.

