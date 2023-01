Shakira não se inibiu de 'atacar' Gerard Piqué na nova música com o DJ e produtor musical argentino Bizarrap.

A letra do tema dá a entender que é sobre a separação da cantora de Piqué, que atualmente namora com Clara Chía (pessoa com quem estaria numa relação antes da separação).

"Uma loba como eu não é para tipos como tu"; "Sou muito grande para ti e por isso é que estás com alguém igual a ti"; "Não volto para ti, nem que chores ou supliques". Esta são algumas partes da letra. Ouça na publicação abaixo:

Siga o link

Leia Também: Shakira chateada com Piqué por ter exposto filho em "conteúdo adulto"