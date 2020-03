As mensagens dos famosos nas redes sociais sobre o novo coronavírus não param, e desta vez foi Carolina Dieckmann a deixar um conselho aos fãs.

"Não use máscara se não estiver gripado, ou com suspeita de estar doente", começou por escrever na sua página do Instagram, partilhando de seguida algumas recomendações para evitar a propagação do vírus.

"Lave as mãos diversas vezes por dia. E, infelizmente, evite o aperto de mãos... mas mantenha o seu olhar generoso, ainda mais. Cuidem-se", concluiu.

Leia Também: Orlando Bloom fica em quarentena após gravações de série serem canceladas